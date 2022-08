“Inventan tantas tonteras”: Daniela Aránguiz vuelve a sincerar en qué está su relación con Jorge Valdivia

Un intenso rumor se tomó las redes sociales por estos días, luego de que usuarios notaran que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia no se siguieran en Instagram.

Esto provocó que inmediatamente se encendieran las alarmas por una posible ruptura entre la ex chica Mekano y el futbolista recientemente retirado, quienes tienen dos hijos.

Sin embargo, la otrora participante de El Discípulo del Chef desacreditó el fin de semana pasado las especulaciones y apuntó a que estaba almorzando con su esposo y que más tarde fueron a un bar del sector oriente de Santiago, acompañados de su hermano Rigeo.

“Llevamos 17 años de matrimonio”

Ahora, Aránguiz aseguró en Las Últimas Noticias que “estamos bien con Jorge, yendo a buscar a los niños al colegio. Llevamos 17 años de matrimonio y hay peleas y pasan cosas como que nos seguimos en Instagram, no nos seguimos, archivos, fotos y así. Son pendejadas”.

“¿Cómo una pareja no se va a enojar de repente si lleva tanto tiempo? Siempre puede haber quiebres en una relación que lleva tanto tiempo, pero esta vez no es el caso. Porque nos dejamos de seguir la gente cree que terminamos, que nos separamos”, agregó.

La panelista de programas de televisión insistió en que todo está bien en su matrimonio con el campeón de América en 2015. “¿Qué pasa si es que a mí me hubiesen hackeado el Instagram? Ya me pasó una vez y perdí una cuenta”, dijo.

“Uno podría pensar mil cosas en estos casos, hasta de gente que lo hace para hacer ruido, cuestión que a mí no me interesa. Inventan tantas tonteras, no sé porque lo hacen, más sin encima sin datos cercanos”, añadió.

La ex Mekano cuestionó los rumores y enfatizó: “¿Por qué tiene que uno estar dando explicaciones de lo que hace o no hace? La gente está pendiente de lo que uno tiene en el Instagram, lo que pones, lo que sacas, todo”.

“Es como si fuera una obligación tener a la gente conforme, pero la verdad es que me da lo mismo. Pueden decir lo que quieran. Yo hago las cosas por mí”, concluyó.