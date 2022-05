Daniela Aránguiz y su honesta confesión sobre Jorge Valdivia: “Todos los años nos queremos separar”

Daniela Aránguiz fue una de las invitadas del reciente capítulo de Podemos Hablar, donde se refirió a los dichos de su esposo Jorge Valdivia, quien en el episodio pasado del programa de Chilevisión criticó a quienes cuestionan su relación con la ex Mekano.

“Vivimos en una sociedad muy machista”, dijo en esa ocasión el futbolista, haciendo alusión a los constantes comentarios que recibe por el supuesto interés económico por parte de Aránguiz.

Ante esto, la esposa de Valdivia indicó que “yo me casé a los 20 años con bienes conyugales, si me hubiera separado quizás hubiera tenido mucho más que estando con Jorge”. Entre risas aseguró que, según sus cálculos matemáticos, “podría haber sido joven, rica y millonaria…y soltera”.

En ese sentido, habló sobre la complicidad que tiene con el “Mago” a pesar de las adversidades. “Jorge siempre me ha visto como la mamá de sus hijos, somos una familia (…) El amor está, siempre ha estado, llevamos 17 años juntos”, enfatizó.

Posteriormente, el conductor del espacio, Jean Phillipe Cretton, le consultó sobre los momentos más difíciles que han vivido durante su relación, ante lo cual respondió: “Todos los años nos queremos separar, después como que no, que lo amo, que lo odio, pero es normal”, confesó.

En ese instante, Cretton le recordó unas declaraciones emitidas en 2012, donde decía: “Le pido a Dios que me quite el amor por Jorge”. Al respecto, se definió como “una persona muy visceral, siempre lo hago todo muy de la guata y no pienso mucho las cosas”.

“Sí, muchas veces le pedí a Dios que me quitara, es que el amor que siento por Jorge es más fuerte que el orgullo”, cerró.

