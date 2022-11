El viaje que reunirá a Daniela Aránguiz y el “Mago” Valdivia tras su quiebre: Irán juntos a Estados Unidos

Desde hace alguna semanas que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia se están tomando la agenda de la farándula nacional, todo tras anunciar el quiebre de su relación amorosa de más de 17 años y con dos hijos en común.

Desde ese momento, la ex participante de El Discípulo del Chef ha dejado distintos mensajes dentro de sus redes sociales, donde ha contado de qué manera están llevando la ruptura. Desde regalos con tarjeta anónima hasta palabras de disculpas, son algunos de los episodios que han marcado su historia estos últimos días.

Sin embargo, esta vez, la modelo agregó un nuevo capitulo. Es que junto al “Mago” compartirán las fiestas de fin de año y se irán de viaje por las vacaciones con destino a su casa en Estados Unidos.

En entrevista con el medio Las Últimas Noticias, reveló que “tenemos un viaje planeado en diciembre. Vamos a ir a pasar Navidad y Año Nuevo en nuestra casa en Estados Unidos. Rigeo va con su hijo, Claudio también con su hijo, yo voy con Jorge, con los nuestros”.

En la misma línea agregó que “nadie se ha bajado del avión y todos los niños están entusiasmados. Por los niños, las asperezas de los adultos se deben dejar de lado, para que todos lo pasemos bien. Siempre vamos a ser familia y eso me parece lo más sano”.

También comentó cómo es la relación que mantienen ahora que decidieron separar sus caminos en el amor. “A veces en la mañana nos tomamos un cafecito juntos. Me pregunta cómo me ha ido en el trabajo, cómo me he sentido. Esa es la onda que tenemos“, dijo.

“Seguimos compartiendo como familia. Nos juntamos a almorzar en algún restaurant o en mi casa. A veces Jorge nos invita a tomar desayuno, otras veces a mí sola. Para mí lo mejor es llevarse bien”, terminó.