La advertencia de Daniela Aránguiz por Luis Mateucci: “Yo soy muy rencorosa”

Daniela Aránguiz reveló tener plena confianza en Luis Mateucci en la previa de un posible reencuentro entre él y su ex pareja, Oriana Marzoli.

Recordemos que Daniela y Luis se despidieron por redes sociales. Esto porque el ex chico reality emprenderá rumbo a un nuevo proyecto laboral que lo mantendría alejado de Chile y su actual pareja.

En este nuevo proyecto, Luis Mateucci se reencontraría con Oriana Marzoli, su ex pareja y con quien mantiene una amistad hasta la actualidad. Esto, podría ocasionar problemas con Daniela Aránguiz, pese a que Luis manifestó que no pretende dejarla como gorreada.

Daniela Aránguiz lanzó advertencia

Este posible encuentro entre la ex pareja, podría poner en jaque la relación entre Daniela y Luis. Respecto a esto, la ex chica Mekano sostuvo que tiene plena confianza en su pareja.

“Luis es una persona con un corazón muy bonito que no tiene rencor por nadie. Y con nadie me refiero a familiares, amigos, ex parejas”, indicó Aránguiz a La Hora.

“Tiene muy bonito corazón y si él quiere tener una amistad con quien quiera es una decisión de él, porque él es una persona”, agregó.

“Qué bueno que pueda mantener una amistad con alguien, yo creo que uno se puede llevar bien cuando uno termina sin dañar a la otra persona, cuando hay respeto de por medio”, lanzó la ex pareja del Mago Valdivia.

“Yo creo que yo soy muy rencorosa, pero admiro que él no lo sea. Así que, qué bueno, es súper importante llevarse bien con alguien que van a compartir una casa (…) cuando tú estás en un reality es como una familia y entre menos gente tú te lleves mal, más tranquilo es tu estadía”, concluyó Daniela Aránguiz.

