¿Ya es romance? Daniela Aránguiz alaba a Luis Mateucci y asegura que “llegó a darme una cuota de felicidad”

En pleno conflicto legal con Jorge Valdivia, la vida parece que le vuelve a sonreír a la ex chica Mekano Daniela Aránguiz , quien tendría un romance con un conocido argentino.

Se trata de Luis Mateucci, ex chico reality con el que ha compartido diversos registros en los últimos días que sin duda han dado que hablar en las redes sociales.

Ahora, la influencer llenó de flores al trasandino y admitió que han salido. De hecho, aseguró que “Luis ha sido una persona muy linda conmigo. Creo que él llegó a darme una cuota de felicidad, de chispa, de diversión que me faltaba”.

“Él es muy chistoso, muy livianito de sangre, alguien joven, sin hijos ni preocupaciones. Le gusta invitarme a cosas”, comentó en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Siempre me considera”

La actual panelista de televisión alabó a Mateucci y afirmó que “lo que más me gusta es que él siempre me considera, antes no pasaba”, dando a entender que con su ex marido la situación no era igual.

“Por ejemplo, que me invite a un bar con sus amigos. Antes me decían: ‘¿Qué vas a hacer ahí, si son puros hombres?’ Me invita a bailar, a tomar un juguito, a almorzar o a una tienda de perfumes para regalarme algo”, agregó.

De todas formas, Aránguiz aclaró que no tiene un noviazgo con el argentino, sino que “lo paso bien con él. No le hemos puesto nombre a nada y es rico porque nos estamos conociendo así”.

“No me siento preparada a tener una relación seria. Sobre todo porque estoy en pleno proceso de divorcio y espero que pueda pasar lo más pronto posible”, agregó.

“Destapé una olla”

La ex integrante de Mekano señaló sentirse liberada con todo lo ocurrido con Valdivia, recalcando que “había perdido mi juventud y no me arrepiento. He sido una mamá súper feliz. Ahora, mi hija mayor va a cumplir 16 años y a mí se me había olvidado que tengo 37 años y que soy y me veo súper joven”.

“Destapé una olla que nunca pensé era tan a presión, ni que iba a explotar para todos lados. Nunca imaginé lo lejos que iba a llegar todo esto, pero no me arrepiento de nada de lo que he dicho ni de lo que hago. Lo único es que, lamentablemente, esas cosas le repercuten a mis hijos”, añadió.

Finalmente, Aránguiz volvió a lanzarle una indirecta a su ex esposo, sosteniendo que “haber destapado una olla es muy diferente a que yo haya cometido un error o un delito”.