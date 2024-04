“Despedida para siempre”: Daniela Aránguiz sorprendió con romántico adiós a Luis Mateucci

Daniela Aránguiz sacó su lado más romántico en redes sociales para despedir a Luis Mateucci, de quien estará alejada por asuntos de trabajo, luego de estar en una relación desde el 2023.

La modelo compartió un video con momentos junto a él, además de una dedicatoria agradeciéndole por todo lo que han compartido, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz de su relación con Luis Mateucci?

“Gracias por todos los momentos juntos, por todas las risas, por todos los besos, por todos los abrazos y por aguantar todas mis mañas”, partió diciendo la ex chica reality sobre el tiempo que pasó con Mateucci.

En la misma línea, agregó: “Sé que no soy una mujer fácil de llevar, pero tú lo hiciste todo tan normal, mi Luis”.

Recordemos que la pareja han tenido más de un enfrentamiento producto de terceras personas, tales como con Alexandra Méndez.

“Quizás esto no es una despedida o quizás sea la despedida para siempre, nadie sabe lo que puede pasar, pero yo solo me quedo con lo bonito porque no existe nada mallo en nosotros, una que otra maña, un que otro celo, pero nada grave”, continuó Daniela ante el incierto futuro.

Aránguiz destacó su amistad con el modelo, ya que esta fue su primera relación formal desde que su separación con Jorge Valdivia, asimismo, en más de una ocasión aplaudió el apoyo que fue Luis para ella en Estados Unidos.

“Me quedo con nuestras risas y nuestras largas conversaciones, y con todo lo bonito que significó conocerte, te amo y pase lo que pase, quiero que sepas que mi amistad es incondicional, suerte en esta nueva aventura”, finalizó.

Revisa la romántica despedida de Dani Aránguiz:

Síguenos en