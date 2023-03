¿Fotos comprometedoras? Los coquetos registros de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci en masiva fiesta capitalina

Al parecer, el amor volvió a sonreírle a Daniela Aránguiz en medio del conflicto legal que atraviesa con su ex marido Jorge “Mago” Valdivia, tras las acusaciones de infidelidad y una supuesta reconciliación fallida que salpicó además a la diputada Maite Orsini, develando otra arista denominada “telefonazo”.

Pero más allá de los aspectos negativos en torno a esta bullada separación y que ambos implicados dieron a conocer públicamente, vuelve a sonar con fuerza una posible relación entre la panelista de televisión y el ex chico reality Luis Mateucci.

El presunto romance entre ambos se viene arrastrando desde hace meses, sin embargo, ahora hay registros que lo confirmarían y que datan de este fin de semana.

Ambos acudieron a la fiesta Bresh que se realizó en Espacio Riesco. En la segunda fecha, desarrollada el domingo 19, se dedicaron a subir videos a sus cuentas de Instagram y en la que aparecen compartiendo del evento.

Fue así como Luis, por su parte, posteó una historia en la que se puede ver un coqueto baile de Daniela mirando la cámara; mientras que ella hizo lo mismo, aunque con un registro en que los dos están bailando juntos al ritmo de Los Malvekes.

Aunque eso no es todo, ya que solo días atrás la ex chica Mekano se sinceró sobre esta relación y sostuvo que “Luis es un hombre estupendo, caballero. Es súper bueno para invitarme a salir, siempre me tiene presente y eso me encanta”.

Mira los registros acá: