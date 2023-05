“Lograste lo que querías”: Daniela Aránguiz asegura que Mago Valdivia le confirmó su quiebre con Maite Orsini

Un supuesto viaje a Brasil, mudanza e incluso el denominado “telefonazo” a Carabineros que terminó en manos de Fiscalía, son parte de los rumores y antecedentes que circulaban en la presunta relación entre Jorge “Mago” Valdivia y la diputada Maite Orsini, tras la bullada separación del futbolista con Daniela Aránguiz.

Sin embargo, a X meses de que se destapara este eventual romance en un live que tuvo la ex Mekano con la periodista Cecilia Gutiérrez, la propia panelista de Zona de Estrellas dio a conocer que su ex marido le habría confirmado que ese vínculo llegó a su fin.

“Yo tengo información, porque a mí, el señor Jorge Valdivia, me dijo como hace tres días que no tenía nada con Maite. Yo no sé si es verdad o no, yo ya no creo nada. Solamente estoy comunicando lo que me dijo”, comenzó diciendo Aránguiz.

“A mí, hace tres o cuatro días, por ahí, me dijeron que no había nada ahí, que nunca hubo y que jamás compraría una alfombra de ese nivel y menos a una mujer como ella, así con esas palabras”, agregó, refiriéndose a una costosa alfombra que el Mago supuestamente le regaló a la parlamentaria.

Para explicar el contexto de lo anterior, Gutiérrez, quien también es parte de ese espacio televisivo, señaló que “la historia partió en el live que hicimos con Daniela, que había una señora que dijo que Maite había comprado una alfombra y Jorge la había retirado“.

“A mí me habían contado que Maite había comprado esa alfombra con la tarjeta de él“, añadió Aránguiz.

Siguiendo con la historia, la periodista expresó que “es obvio que hubo algo entre ellos, recuerda que ellos se fueron juntos a Río y después fueron a un matrimonio en enero o febrero”.

Pero Daniela no se quedó ahí, ya que volvió a refutar este dato. “Según Jorge eso es mentira, que nunca fue a ningún matrimonio con ella. A mí, él me dijo que no, imagínate que él la niega, eso es muy feo y él la niega, tengo los mensajes“.

Cabe mencionar que ni Orsini ni Valdivia confirmaron alguna vez su relación. Aunque para cerrar este rumor, Aránguiz sentenció que el quiebre sería real: “Él (Jorge) me lo dijo por mensaje, ya lograste lo que querías, estoy solo”.