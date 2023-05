Daniela Aránguiz reveló que el Mago Valdivia estuvo con ella tras presunta crisis: “Se me fue a meter a la casa”

Hace solo unos días se dio a conocer que Jorge Valdivia habría sido internado tras sufrir una crisis nerviosa, en medio de una extendida polémica que comenzó a principios de año e involucra a Daniela Aránguiz y a Maite Orsini.

“Siempre voy a estar para ti”, le dijo inmediatamente su ex pareja a través de redes sociales.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Sin embargo, lo que pasó entre ellos no solo quedó ahí, ya que recientemente la ex Mekano reveló que el ex futbolista la visitó en su casa tras estar internado.

En el programa Zona de Estrellas, la bailarina dijo que “Jorge se me fue a meter a la casa después de la clínica y durmió en mi casa, eso no más voy a decir. Esa misma noche se quedó a dormir. Tuve que cerrar mi puerta casi con llave”.

Sin embargo, adelantó que “voy a ir con todo, así que prepárense, para que vean por quién votaron y desenmascarar a estas personas que dicen ser tan honestas, voy con pruebas”, lanzando una bomba contra la diputada Maite Orsini.