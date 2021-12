Un tenso momento se vivió en el último capítulo de El Discípulo del Chef y estuvo protagonizado por Daniela Aránguiz.

La ex chica Mekano hizo una llamativa declaración sobre su vida familiar con su esposo, Jorge Valdivia.

Esto, tras ser consultada por Rodrigo Goldberg sobre las aptitudes culinarias del Mago.

Tras una fuerte discusión con Perla Ilich, el ingeniero civil industrial le preguntó a la ex bailarina si en su casa consideraban que era mandona.

“¿Puedo preguntar algo o no? ¿Jorge (Valdivia) encuentra que eres mandona o no?”, le consultó Goldberg.

“No”, respondió enfáticamente, “porque Jorge no hace nada en la casa. No cacha la cocina, no cacha na’ (sic)”, señaló. Ante la respuesta, su compañero de equipo solo rio.