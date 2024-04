Daniela Aránguiz calificó querella de Maite Orsini de “rabieta” por mails que tiene en su poder

Daniela Aránguiz volvió a referirse a la querella que interpuso en su contra la diputada, Maite Orsini, por el delito de injurias y calumnias en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el cual la declaró admisible.

La panelista afirmó en el programa Sígueme que Orsini habría expuesto a sus hijos en medio de la polémica de los mails que envió a Jorge Valdivia, asegurando que: “Si ella los expuso, tendrá que pagar las consecuencias”.

En cuanto a la acción judicial de la parlamentaria, la ex esposa del jugador de La Roja aseveró: “No hay injurias, no hay calumnias aquí. Soy una deslenguada pero terrible. Cuando me tocan a lo que yo más quiero, lo voy a defender con uñas y dientes. Y no me arrepiento de ni una palabra o de ningún mail que yo he escrito”.

“Sí, nos mensajeamos por WhatsApp cuando yo la pillé…”

En esa misma línea, la panelista aclaró que nunca tuvo el mail de Maite. Sin embargo, detalló que: “Sí, nos mensajeamos por WhatsApp cuando yo la pillé (…) que Jorge estaba siéndome infiel con ella, hace mucho tiempo atrás. Y después pillé que en este viaje sí estaba con ella, yo sí tuve una conversación con Maite”.

Pese a que Daniela precisó que no podía hablar del tema por orden de su abogado, “Sé que hay una demanda y así como sé que estoy 100% segura de que todo lo que he dicho es la verdad, porque tengo pruebas”.

“Yo soy muy astuta. Cuando yo digo algo, siempre tengo grabada a la persona que me lo dice. (…) No tengo ni miedo, ni nada, no me arrepiento. Pero sí me llama mucho la atención, y no quiero creer en la poca hombría de mi ex marido, en facilitar o mostrar a su polola nueva mensajes que son entre nosotros”, agregó.

“Es un ataque de rabieta”

Finalmente, Aránguiz atribuyó la acción de Orsini a una “rabieta”, luego de que se supiera que había terminado su relación con Luis Mateucci.

“Lo último que voy a decir, yo pienso que esto es un ataque de rabieta por unos mails que pronto les mostraré, que le mandé a Jorge y después de esos mails y de que se supiera que yo estaba soltera, pasa esto”, concluyó.

