La ex chica Mekano, Daniela Aránguiz, reveló en una entrevista el temor que tenía de que su esposo y actual volante del Mazatlán, Jorge Valdivia, los contagiara de coronavirus, ya que estaba constantemente entrando y saliendo todo el tiempo de la casa por sus entrenamientos.

“Soy muy hipocondríaca en ese sentido, no dejo ni que mi hermano entre a la casa. Jorge lo entendió bien y nos vino a dejar. Estuvo quince días por los protocolos y volvió a Morelia para cerrar unos asuntos antes de mudarse a Mazatlán. Un mes después se contagió de COVID, pero afortunadamente fue asintomático y se recuperó”, contó a Las Últimas Noticias.

Además, Daniela comentó que a Jorge “lo hemos acompañado para todos lados en estos 16 años de matrimonio, pero no iba a correr el riesgo con la pandemia”.

“Prefiero estar sola con los niños acá porque sé dónde ir, si es que pasa algo. Obvio que se sufre con la lejanía, pero también estamos acostumbrados”, agregó en esa oportunidad.

Sin embargo, ni con el desconfinamiento de algunas comunas de la región Metropolitana la esposa del “Mago” Valdivia ha querido salir de su hogar.

“Mis amigas me invitan a salir, me dicen que no sea cuática, que están todas sanas. Pero las veo haciendo una vida normal y digo: no me voy a arriesgar por mis hijos”, acusó.

En ese contexto, Aránguiz compartió un video de sus amigas, entre ellas la también ex participante del programa juvenil, Karen Bejarano, quién la emplazó por no querer salir de su casa.

“Nos has hecho mucha falta, y quiero decirte públicamente que pares tu hue*, por favor. Te queremos ver”, expresó la cantante en el registro.

“Estamos dispuestas a hacernos cada una no sé si una PCR, pero si un test rápido (…). Por último para un cafecito, una cosa poca”, añadió una de sus amigas.

Y, al parecer, seguirán sin verla durante mucho tiempo tras la tajante respuesta de Aránguiz.

“Mensaje para mis amigas que me huevean: voy a salir jovencísima. El 2025, cuando vuelva a salir de nuevo, voy a estar más joven y estupenda que todas ustedes”, expresó.