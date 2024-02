Daniela Aránguiz dejó plantada a Pamela Díaz en su programa de Youtube: Estas son las razones

Este sábado Pamela Díaz estrenó una nueva sección en su canal de Youtube llamado “Díaz en Viña” y reveló que Daniela Aránguiz la dejó plantada.

Además, la animadora también invitó a Scarlette Gálvez, con quien aprovechó de hacer bromas respecto de la situación y así desarrollar el capítulo como estaba pactado.

¿Qué fue lo que pasó?

“Les queremos decir que Daniela Aránguiz viene en camino, venía en un taco, no sé qué cosa. Te estamos esperando con la Eskarcita, así que no hay ningún problema”, señaló Díaz al inicio del programa.

El capítulo, que tiene una hora y 14 minutos de duración, siguió avanzando y Daniela Aránguiz no hizo acto de presencia, así como tampoco entregó ninguna justificación, lo que provocó la molestia de Pamela Díaz.

“Me carga la gente que tú invitas y no te contesta, como que se hace la hue… Daniela no se hace la lesa nunca”, comentó la animadora.

En esa misma línea, agregó: “Daniela, ya no es bueno que vengas, te esperamos todo el rato”, mediante un mensaje de audio en WhatsApp a modo de broma, lo que tampoco fue respondido.

Finalmente, Díaz señaló a La Cuarta que Aránguiz tuvo problemas para llegar puesto que había viajado hasta Viña del Mar en compañía de sus hijos y tuvieron que presenciar el incendio en el Tunel Lo Prado, sumado a detalles de logística.

