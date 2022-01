El último capítulo de El Discípulo del Chef no dejó indiferente a nadie y es que dejó un inesperado y emotivo momento para los televidentes.

El instante tuvo como protagonistas a Daniela Aránguiz y al chef Ennio Carota, quienes limaron asperezas luego que la ex Mekano abandonara el equipo verde.

La esposa de Jorge Valdivia se sinceró ante Carota y entre lágrimas incluso le pidió disculpas por su “traición”.

“Qué gusto de verla nuevamente, nos reencontramos. ¿Cómo está?”, le dijo el chef a Daniela, quien muy emocionada le respondió: “Todavía lo echo de menos…”.

“Cuando fui a presentar mi plato y vi que Ennio estaba ahí al frente, mil emociones en mi corazón”, relató ella en la entrevista personal.

Por eso, decidió aprovechar el momento y ofrecerle una disculpa a quien solía ser su chef: “No tiene nada que ver con la evaluación, pero le quiero aprovechar de pedir perdón públicamente”.

“Para mí la traición es lo que más me duele en la vida y usted me dijo que yo lo había traicionado, y eso me dolió, porque el cariño que siento por usted es de verdad”, se sinceró entre lágrimas.

Ante su confesión, Carota la abrazó y le explicó que “tu no necesitas pedirme perdón, no es necesario. No hay nada personal acá. No quiero que estés triste, las palabras van y vienen, lo que importan son los hechos, esto es un juego”.

Sin embargo, Daniela le volvió a expresar su gratitud e incluso le dijo que “yo le tengo cariño de verdad, lo quiero mucho. Es el padre que siempre quise tener en mi vida, perdóneme”.

¿Por qué abandonó el equipo?

El pasado viernes se emitió un polémico episodio de El Discípulo del Chef, donde una acalorada discusión entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz se tomó las cocinas del programa culinario.

Si bien desde hace varios capítulos atrás había quedado al descubierto la mala relación entre ambas, las cosas al parecer se habían solucionado, pero la situación cambió drásticamente en el último capítulo emitido, cuando Daniela ingresó al programa vestida de azul y no del verde, su equipo original.

De esa forma, la esposa del Mago anunciaba que se cambiaba de team. ¿Por qué? “Creo que por mi salud mental y por la de mis compañeros, todos…”, explicó.

“Somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final. No quiero más polémica”, añadió ese día.

Su postura no le agradó al chef italiano, quien expuso que “me hubiera gustado que antes que te pusieras la camiseta azul me hubieras hablado, conversado conmigo, puesto al tanto de lo que estaba ocurriendo en el equipo como para poder ver si había una forma de solucionarlo”.

