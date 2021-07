En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el espacio de conversación de Chilevisión conducido por el periodista Julián Elfbein, la ex integrante de Mekano Daniela Aránguiz, se refirió a distintos aspectos de su vida personal.

En un bloque, en el que se consultó a las distintas invitadas si revisaban el celular de su pareja, Aránguiz confesó que, si bien no es celosa, sigue los movimientos bancarios de su marido, el futbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia.

“Yo hago algo peor, me meto al banco para ver lo que ha gastado”, señaló. “Y no es celosa, es tóxica”, vociferó la ex chica reality, Perla Ilich, en respuesta. Entre risas, las participantes y el conductor dijeron “es psicótico“, “lo encuentro grave“.

En su defensa, la conocida figura televisiva afirmó que “estamos hablando desde la sinceridad. Podría decir delante de todo Chile ‘no, no lo hago‘. Soy una persona sincera y mi virtud es que nunca he mentido”.

“Tengo que ser sincera, y sí he revisado que ha hecho durante el día, o sea, que ha comprado con la tarjeta. Y soy súper sincera en decirlo. Él sabe“, aseguró. No obstante, señaló que ambos no cuentan con las claves de sus dispositivos electrónicos.

En el programa también participaron la conductora María Luisa Godoy, la diputada por el Distrito 6, Camila Flores, la ex chica reality, Perla Ilich y la actriz Angélica Castro.