Daniela Aránguiz reabre polémica con Karen Bejarano por El Discípulo del Chef: “Se metió mucho en el victimismo”

Daniela Aránguiz fue una de las recientes invitadas al programa La Divina Comida de Chilevisión, donde compartió con María Jimena Pereyra, Mario Velasco y Daniel Greve.

Durante la velada en su casa, la ex integrante de Mekano fue consultada sobre su experiencia en El Discípulo del Chef, donde logró llegar a la final junto a Vanessa Borghi y Karen Bejarano, siendo esta última la gran ganadora.

“Fue una experiencia extrema, pero no sé si lo volvería a hacer. Lo pasé muy bien, pero siento que me tomé la competencia muy a pecho”, indicó Aránguiz, reconociendo que “siempre he sido competitiva, pero compito conmigo misma”.

“Ennio (Carota), al ver que a mí realmente me interesaba, puso la atención en mí y eso me causó conflictos con mis compañeros”, recordó la esposa de Jorge Valdivia. Por lo anterior, decidió cambiarse de equipo tras discutir fuertemente con Perla Ilich, entonces participante del espacio de cocina.

Asimismo, señaló que cuando logró pasar a la última etapa del programa, “esperaba llegar con gente realmente seca en la cocina”. Fue en ese contexto que recordó la polémica post-final tras manifestar su descontento por el triunfo de Bejarano.

“Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que quería, entonces eso como que…”, criticó, haciendo una mueca de disgusto.

En ese sentido, apuntó que la cantante “se metió mucho en el victimismo” y cuestionó sus motivos para obtener el premio. “Una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo”, arremetió.

“¿Por qué te las das de pobre si no lo eres? Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos, que quizás, en mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer”, aseveró.