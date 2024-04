“Va a salir perdiendo”: Daniela Aránguiz disparó su artillería ante querella de Maite Orsini

Daniela Aránguiz respondió a la querella en su contra que ingresó la diputada Maite Orsini, en la que acusa a la ex esposa de Jorge Valdivia del delito de injurias y calumnias por mostrar fotos de la ropa interior de la parlamentaria y enviar mails insultándola.

Es por ello que Aránguiz utilizó sus historias de Instagram para contestar a la acción judicial de Orsini, asegurando que eran escritos antiguos que iniciaron a raíz de una pelea con Jorge Valdivia.

“Más encima ese mail es con Jorge, ni siquiera es con ella. No sé si ella le sacó ese mail a él o él se lo pasó, pero eso es una pelea con Jorge lo que ustedes vieron de la Maite. Me llama la atención, para que vean que a la gente le gusta estar metida en la farándula”, explicó Daniela.

“Créanme que hay muchas cosas que no he dicho y que no he hecho, pero si me exponen de esa manera, parece que yo también voy a tener que exponer porque ese mensaje que yo le mandé a Jorge no a ella”, agregó.

“Si hay una mujer toxica, es esa”

Sin embargo, la ex esposa del “Mago” se refirió al lenguaje que utilizó en el escrito: “Es bien feo el mensaje que le mandé pero bueno, yo soy ‘chucheta’. Todos ustedes saben que cuando me baja la locura soy ‘chucheta’ y tengo la pura cara de cuica, ya todos me conocen. No tengo nada que esconder”.

Además, Daniela expresó su intención de revelar los mensajes que también le envió Orsini desde el mail de Jorge Valdivia, asegurando que: “Si hay una mujer toxica, es esa, porque ese mail se lo mandé a Jorge y obviamente que uno después de que lleva mucho tiempo con alguien cacha como escribe, por eso le mandé ese mail”.

En esa misma línea, apuntó: “Y estaba hablando con una amiga que es abogada y me dijo ‘ojo porque si son conversaciones de mail y están sin tu consentimiento, te puedes querellar contra eso‘. Vamos a investigar más sobre este asunto, si hay un abogado ahí, por favor háblenme”.

“La poca hombría”

Luego, Daniela afirmó que supuestamente Jorge Valdivia le habría mostrado los mails a Maite Orsini, calificándolo de “poca hombría”.

“Ahora me dan la razón, porque quiero descartar la poca hombría de mandarle a tu polola nueva las conversaciones que uno tiene con su ex o las que tienes con la mamá de tus hijos. O sea, las conversaciones que tienes con tu ex no se le mandan a la polola. Entonces me dan la razón de que era ella”, detalló.

Finalmente, Aránguiz desistió de mostrar el contenido de los mails que explicaban el por qué de su respuesta, debido lo que le habría dicho el ex jugador de La Roja, afirmando que la denigró como mujer.

“Me da pena mostrar por qué respondí ese mail así de esa manera, yo creo que son cosas dolorosas (…) y cuando te dicen cosas como lo único que extraño de ti es el olor de las toallas o que la cama esté bien hecha, o no quería estar contigo sino que quería vivir en esa casa, que me planchabas la ropa, cosas así que te denigran como mujer. No me gusta ni volver a leerlas porque yo me vuelvo loca y mando una sarta de chuchás”, aseveró.

Por último, la modelo no dudó en lanzar una advertencia la diputada Orsini: “Lo único que digo es que aquí no le conviene hacer querella, ni denuncia. Va a salir perdiendo ella, yo no trabajo en un cargo público, nadie vota por mí, no tienen que hacer reelecciones o quizás esto le sirva, puede hacer una campaña política. Pero estoy cansada ya, quiero vivir y ser feliz”, concluyó.

