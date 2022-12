Daniela Aránguiz responde a Anita Alvarado tras polémico live: “Si hubo una víctima en esta historia, fui yo”

El live de Anita Alvarado se convirtió en el gran tema que remeció al espectáculo nacional durante la tarde del pasado domingo. Esto, debido a las confesiones que realizó en relación a Jorge “Mago” Valdivia y Daniela Aránguiz, cuya separación fue anunciada hace solo algunos meses tras diversos rumores de infidelidad por parte del ex futbolista.

Cabe mencionar que la denominada “Geisha” reinstaló el tema en la palestra tras participar del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, donde se refirió a este quiebre amoroso y desató entonces la reacción de la influencer mencionada.

Dentro de las principales confesiones de Alvarado, aseguró que el ex seleccionado nacional estuvo enamorado de su hija Angie cuando ella solo tenía 17 años, todo mientras Valdivia mantenía una relación con Aránguiz.

Las revelaciones de Anita no dejaron a nadie indiferente, tanto así que la transmisión a través de su cuenta de Instagram superó las 80 mil personas conectadas.

La respuesta de Daniela Aránguiz

La ex Mekano ocupó la vitrina del programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, donde ella es panelista, para responder los dichos de Anita Alvarado tras la comentada transmisión en vivo.

“Si hubo una víctima en esta historia, fui yo… Si alguien fue quien cometió el error, ese fue Jorge”, afirmó la ex esposa del futbolista.

En esa misma línea, aseguró que mantuvo una buena relación con Angie Alvarado cuando ambas formaban parte del programa Fiebre de Baile, en Chilevisión. “Incluso le presté unos zapatos. Éramos compañeras e incluso hubo cierta amistad. Así entró en mi casa. Se sentó en mi mesa. Conoció a mis hijos. Estaba con mi marido”.

“Yo tenía 21 años cuando pasó esto, era una niña. Cuando Jorge venía (a Chile), yo no sé qué hacía (…) Si alguien fue quien cometió el error, ese fue Jorge“, agregó.

Además, confesó que “yo ya en su momento me lo lloré todo y ya he llorado muchas veces (…) para salvaguardar a mi familia en ese tiempo yo me callé y fui tonta por hacerlo”.

Aránguiz también indicó que las declaraciones de Anita fueron un ataque gratuito, sosteniendo que “llevo más de seis meses separada. Que hable de mi ex marido. Qué lamentable que haya sido el tope para que su hija no haya sido pareja de mi ex marido“.

“Si yo, con mis 37 años, hubiera sabido de esto en mi juventud, bien podría haberle dejado antes a Jorge. Pero ella debe aprender que su hija no es víctima de nada”, apuntó.

Asimismo, la modelo aseveró que cuando Angie Alvarado regresa a Chile “lo primero que hace es escribirle a Jorge y a otros futbolistas que no diré sus nombres por respeto a sus familias y porque no voy a ganarme un odio gratuito de parte de ellos, que encima se jactaban de haber estado con la hija de ella”.

“¿Sabe lo que es dignidad esta señora cuando llegó a ofrecerle sus servicios a Jorge? Ahí eso le dio igual. No se acordó de su hija ahí”, añadió.