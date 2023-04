“No es mi culpa que hayas perdido la magia”: Daniela Aránguiz respondió con todo a mensajes de Jorge Valdivia

La ex chica Mekano contestó las preguntas que dejó en sus redes sociales el ex jugador de Colo Colo respecto a posibles acciones de su ex pareja vinculadas a la brujería. "Que pena que no puedas verme feliz", escribió la panelista de televisión.