¿Por qué se dejaron de seguir? Daniela Aránguiz aclaró los rumores de un supuesto quiebre con el Mago Valdivia

Una posible separación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia fue el rumor que se tomó durante la jornada del sábado las redes sociales.

Según Publimetro, todo comenzó cuando los seguidores de la influencer notaron que borró las fotos en las que aparecería con su esposo en Instagram. Pero el tema cobró más fuerza después de que los usuarios se percataran también que ambas figuras dejaron de seguirse en la conocida red social.

De inmediato, se especuló de un supuesto quiebre o, al menos, de una crisis matrimonial. Fue así que muchos se preguntaron qué ocurrió en la relación de la pareja.

Misteriosamente, Aránguiz compartió en sus historias un mensaje que encendió aún más las alarmas. “¿Cómo sabes que aprendiste la lección? Cuando la vida te trae la misma situación y respondes de otra forma”, decía la imagen que subió.

Al respecto, el medio citado se contactó con la ex participante de El Discípulo del Chef para esclarecer los rumores. “Mis hijos me agarran el celular y me comienzan a archivar las fotos, de hecho ahora estamos almorzando juntos con Jorge, mira la historia en mi Insta”, aseguró Daniela, quien insistió que todo estaba bien entre ambos.

Además, más tarde compartió unas historias donde se le aprecia almorzando con Valdivia. También subió otras postales junto a su hermano Rigeo, lo que puso fin a las especulaciones por ahora.