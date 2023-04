“Todavía siento cosas por Jorge”: Daniela Aránguiz se sinceró tras confirmar distanciamiento con Luis Mateucci

El primero en romper el silencio fue Luis Mateucci, quien confirmó un distanciamiento con Daniela Aránguiz, luego de haber sido vinculados amorosamente tras el bullado quiebre de la panelista de televisión con Jorge Valdivia.

Desde finales del año pasado que ambos fueron vistos en algunas fiestas, pero las luces de romance se encendieron cuando hubo un intercambio de románticos mensajes en público e historias que ambos subían a sus cuentas, en las que estaban juntos.

Sin embargo, consultado sobre su estado actual con la decoradora de interiores, fue tajante en responder que “me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex“.

Lo anterior fue replicado por Aránguiz, quien quiso dar a conocer su versión de lo ocurrido.

En conversación con LUN, señaló en cuanto a dichas declaraciones que “me encantó (Luis) como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto“, manifestó.

Además, aludiendo a su separación con el ex futbolista y que fue anunciada en septiembre de 2022, sostuvo que “yo no me siento preparada para tener una relación con nombre, estable, con nadie, y se lo dije a él en reiteradas ocasiones, así como también lo dije públicamente”.

“Él sabía que yo no estaba preparada para tener ningún tipo de relación como la que él me ofreció. Yo le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo, porque yo todavía siento cosas por Jorge“, continuó.

En ese sentido, la ex Mekano reconoció que “fue un error hacerle ilusiones a una persona cuando yo no estaba preparada para tener algo con nadie”.

Respecto de su relación con el Mago Valdivia, Aránguiz apuntó a cuánto tiempo cree que le tomaría poder superar el vínculo.

“Yo estuve en una relación de 20 años. Dicen que uno se demora la mitad del tiempo de lo que duró una relación en superarla, así que a mí me quedan 10 años“, sentenció.