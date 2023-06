Daniela Aránguiz aclaró cuál es su relación sentimental con Luis Mateucci: “Me gusta entretenerme”

A semanas de su distanciamiento, al parecer Daniela Aránguiz se habría reconciliado con Luis Mateucci, con quien fue vista compartiendo de lo más bien durante una noche de casino.

Así al menos lo reflejó ella misma en sus redes sociales, donde publicó diversas stories junto al ex chico reality durante el fin de semana.

Pero él no se quedó atrás y también subió una serie de momentos con la ex Mekano y otros amigos.

“Dame dinero pa’ pagar”, le dice Aránguiz en uno de los registros, a lo que Mateucci responde con un “tengo que pagar la luz, el agua, el gas”, antes de pasarle fichas del casino.

Debido a la anterior, a la panelista de Zona de Estrellas le preguntaron en el mismo programa si es que se había reconciliado con el argentino.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

“Me cae súper bien, yo creo que cuando te llevas bien con la gente como amigo, está bien llevarse bien. Soy una mujer soltera, me gusta entretenerme, que me apañen en el casino, que me den fichas”, señaló al respecto.

“Yo veré con quién pincho o con quién no, o cuando quiero hacerlo o no público. Yo puedo tener amigos”, añadió

Recordemos que la pareja se había distanciado luego que el modelo señalara que Aránguiz “está todo el día pendiente de su ex”, Jorge Valdivia.