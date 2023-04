Aránguiz reveló cómo solucionó conflicto con Pinilla y reveló antiguo vínculo: “Nosotros nos quisimos mucho”

Mauricio Pinilla ha estado sobre la palestra durante los últimos días, especialmente desde que confirmó su relación con Gala Caldirola. Sin embargo, también por un conflicto que tuvo recientemente con Daniel Aránguiz.

El ex futbolista publicó un duro descargo en sus redes sociales, apuntando especialmente a la ex chica Mekano, por “hablar estupideces”.

“Tengo mucha paciencia, pero se me agotó. Así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial (…) Abogados a todos los que se quieran pasar de listos”, advirtió en las historias de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, un par de horas más tarde, borró esta historia y publicó otra historia, en la que señaló que estaba todo aclarado con Aránguiz.

Por su parte, Aránguiz explicó la situación y reveló la conversación en un live con la periodista Cecilia Gutiérrez. Ahí dijo que cuando tenían alrededor de 16 años, ambos eran muy amigos, pero todo cambió cuando ella se casó con Jorge Valdivia.

“Jorge me prohíbe hablarle, indirectamente, a cualquier futbolista (…) Me dijo ‘me da lo mismo que haya sido tu amigo’, eso es súper machista. Entonces, para evitar atados, corté relaciones y muchas amistades con hombres (…) Después nunca retomamos la amistad”, contó.

Ahí fue cuando explicó la conversación que sostuvo con el ex jugador de Universidad de Chile. “No me compares con otro tipo de mujeres”, le dijo al conductor deportivo.

“Hablamos harto rato y después me dijo: ‘Dani, tú me conoces desde chico, sabes perfectamente cómo soy, nosotros nos quisimos mucho porque fuimos súper amigos, siento que las cosas se tienen que conversar, que no tenemos que tener mala onda’”, aseguró.

Para terminar, señaló que gracias a esa conversación, lograron aclarar la situación con Mauricio y que todo quedó en buenos términos.

“Como que se acordó que yo no era la esposa de Jorge, como me miró todos los años después, sino que era la Dani que era su amiga de cuando éramos chicos. Incluso nos dijimos ‘ojalá retomar la amistad que tuvimos’”, agregó más tarde.