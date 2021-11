“Es una demostración de amor”. Así definió el regalo de cumpleaños que le hizo Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia, luego de que el ex jugador de Colo Colo cumpliera 38 años el 19 de octubre pasado.

Luego de más de 10 años juntos, la ex Mekano decidió entregarle un obsequio muy especial al futbolista, quien actualmente se encuentra sin club tras su salida de Unión La Calera a mediados de año.

En detalle, se trata de un tatuaje que se hizo en uno de brazos, escribiendo la palabra “Jorge” con letras cursivas y finalizando con un romántico corazón, mensaje que encantó al campeón de la Copa América 2015.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Aránguiz señaló que “cuando (Valdivia) lo vio, pensó que era de mentira, que me lo había escrito con un lápiz. Después cachó que tenía un parche y que era en serio. ¡Le encantó, no se lo esperaba! Es una demostración de amor”.

Si bien explicó que a los 18 años tenía un tatuaje que posteriormente se borró con láser por estar arrepentida, la ex bailarina relató que conoció a un tatuador y que empezó a valorar su trabajo.

“Lo primero que decidí fue hacerme una flecha, como de sagitario. Después, en febrero del 2020, me hice un tatuaje con mi hermana: Una estrella en la costilla. Y ahora me hice estos dos, el nombre de Jorge y, en el brazo derecho, me hice un signo infinito con el nombre Jorge y Agu, mis hijos. Me borré uno y me hice cuatro, jaja”, contó.

Consultada si en algún momento se puede aburrir del escrito, Aránguiz respondió: “Lo dudo. Llevo 17 años con él. Para mí no hay otro hombre en mi vida. Sé que uno es esclavo de sus palabras, pero por lo menos lo que siento en presente es que no me imagino con otra persona”.

Además, la esposa del futbolista reveló que Valdivia ya tiene un tatuaje con su nombre, el cual se hizo cuando jugaba en Brasil mientras jugaba en el Palmeiras.

“Llevábamos siete años juntos. Ahí se hizo mi nombre arriba del codo derecho, también fue una sorpresa. Cuando llegó a la casa me preguntó ‘¿te gusta?’ y le dije que me encantaba. Dice Daniela y el punto de la i es un corazón”, señaló.