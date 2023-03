Daniela Aránguiz se confiesa y revela su vínculo con Luis Mateucci: “Me encanta, lo encuentro exquisito”

Han sido varios los rumores que vinculan a Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, los cuales aumentaron luego que la panelista de televisión publicara una historia en la que aparecía el modelo argentino mientras compartían un almuerzo durante la semana pasada.

Si bien la influencer ya había confirmado que ambos tuvieron un acercamiento luego de su quiebre matrimonial con el ex futbolista Jorge Valdivia, todo se habría terminado precisamente por los intentos que tuvo para retomar su otrora relación con el Mago.

Ya es sabido cómo terminó dicho vínculo, una situación que incluso escaló a la justicia debido a acciones legales y el denominado “telefonazo” de la diputada Orsini a Carabineros por una presunta detención ilegal del ex seleccionado nacional. Pero este fin abrupto habría dado pie para que Aránguiz retomara sus asuntos pendientes con el ex chico reality.

En el programa del cual es parte, Zona de Estrellas, Daniela fue consultada sobre esta incipiente relación y de esa forma confesó qué es lo que siente por Mateucci.

Según recogió el portal Mira lo que Hizo, la ex Mekano sostuvo que él “es un muy amigo, me encanta, lo encuentro exquisito. Rico que me inviten a comer y me regaloneen”.

“Luis es un hombre estupendo, caballero. Es súper bueno para invitarme a salir, siempre me tiene presente y eso me encanta. Me tiene presente en su grupo de amigos, como ‘salgamos, tengo una mesa aquí, salgamos para allá’”, continuó.

Sin embargo, reconoció que “es muy luego como para algo. Tuve una relación muy larga, 17 años, y ahora es el momento de pasarlo bien. Y si él es entretenido y lo pasó bien con él y obviamente voy a salir con él, como puedo salir contigo”.

“Yo quiero pasarlo bien, estar feliz, disfrutar. Yo creo que la vida es ahora. Estos son los últimos años de juventud que me quedan. Tengo 37, me quedan tres años para los 40 y antes de los cuarenta quiero hacer muchas cosas, quiero aprovechar”, cerró al respecto.

Por su parte, mediante sus historias en Instagram Luis respondió a una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores. Una de ellas apuntó precisamente a su estado amoroso, a lo que él aseguró que está “soltero, nunca solo”.

Luego le consultaron sobre cómo esta su corazón. “Es un torbellino mi corazón, como siempre. Soy escorpio, chicos, qué quieren. Escorpio, argentino, intenso”, fue lo que dijo el modelo ante la duda.