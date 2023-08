Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos viven tenso momento en programa de TV

Este viernes se vivió un tenso momento entre la ex chica de Mekano, Daniela Aránguiz, y la modelo Adriana Barrientos durante un programa en que ambas son panelistas.

Si bien el tema central que comentaban todos los panelistas era sobre los dichos de Paty Maldonado y Cata Pulido en contra de Ale Valle, esto derivó en una discusión que fue escalando.

Daniela comentó: “Las mejores copitas de champagne, me las he tomado con la Catita Pulido, qué simpática, me encanta”.

Y fue ahí cuando la influencer sin pelos en la legua respondió: “!Uy¡ Ahora cómo te va a gustar la Cata Pulido, tú mejor amiga. Yo ya me voy al Congreso a buscar a Maite Orsini”.

La respuesta de Adriana, no le gustó nada a la ex del “mago Valdivia”. “Se puso celosa, se puso celosa”, comentó Aránguiz.

Ante a esta situación que se vivió en el panel de Zona de Estrellas, el periodista que había sido invitado Jon Reyes, comentó que en ese momento se sentía “cierta tensión”.

La “Leona” frente estos comentarios respondió: “Sí, así es, para qué preguntan cosas así si ustedes estaban acá”, confirmando que sí se había vivido un tenso momento.

