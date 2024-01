Daniela Castillo expuso el comentario que más recibe por embarazo: “La gente siempre opina”

Daniela Castillo, quien está ad portas de dar a luz, reveló el comentario que más ha recibido desde que anunció su embarazo.

Recordemos que en julio pasado, la cantante chilena reveló que está esperando a su primer hijo, fruto de la relación con su esposo Luca Monacci.

“La primera fase fue muy de empollar”, contó la artista en entrevista con LUN, donde indicó que los primeros tres meses de gestación los vivieron de manera íntima y sólo lo sabían sus padres.

Sin embargo, llegando al segundo trimestre de 2023, decidió anunciarlo con un emotivo mensaje en redes sociales. “Comencé a sentirme cómoda con mi cuerpo y con la idea de compartirlo con el resto. Apenas conté, la guata salió rápidamente, se relajó“, señaló entre risas.

Daniela Castillo y su anhelado embarazo

La ex participante de Rojo indicó que durante todo el proceso de embarazo ha seguido su “intuición”, más allá de las opiniones de las personas.

“Decidí prepararme internamente, más que enfocarme en el doctor, la matrona o el plan de parto o las cosas externas”, sostuvo en diálogo con el citado medio.

Además, afirmó que “hay cosas que uno no puede controlar, no sabes si será cesárea o parto normal, así que me enfoco en mi sensación y no en los comentarios del resto“.

Consultada sobre esto último, la intérprete de Trampa de Cristal dijo que “ya sea con buena o mala intención desde el amor o la herida, la gente siempre opina. Muchos intentan aconsejarte, otros te dicen opiniones tipo no saben en qué se metieron”.

“Uno tiene dos opciones. Sólo escuchas y lo que no te hace sentido lo dejas. Lo otro es ponerse a pelear, decirle al otro que se meta en sus asuntos pero eso es súper agotador. Algunos optan por lo último y se respeta, pero nosotros decidimos sólo tomar lo bueno y lo que nos haga sentido“, reflexionó.

El mensaje que más ha recibido en el embarazo

“Aprovechen de dormir ahora porque después no van a dormir nada”. Este ha sido el mensaje que más han recibido Daniela Castillo y su esposo, Luca Monacci, luego de anunciar que están esperando a su primer hijo.

Respecto a este comentario, Castillo sostuvo que “nosotros hemos esperado ocho años para esto. Si no supiéramos que no vamos a dormir sería ridículo enfrentarse a algo así. Tú sabes que la vida te cambia, que dejarás cosas de lado y que te costará un montón dormir al principio”.

“Lo sabemos porque nos hemos enfrentado a muchas parejas que han tenido niños en este tiempo juntos con Luca. Será caótico pero decidimos embarcarnos en esto porque es lo que más queremos. Es parte un proyecto de vida”, afirmó.

Cabe mencionar que hace un mes, la cantante decidió retirarse momentáneamente de los escenarios para enfocarse en la llegada de su hijo, quien llevará el nombre de Matteo.

