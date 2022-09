“Daría todo por un solo abrazo”: Daniela Castillo se emocionó al recordar a su fallecido padre en PCR

Daniela Castillo estuvo invitada en el reciente capítulo del programa de Chilevisión, Pero Con Respeto (PCR), donde se generó un emotivo momento cuando recordó a su padre, quien murió en 2021 producto del COVID-19.

“Mi papá significa algo como una estructura de mi vida, como el pilar fundamental y mi mayor miedo era que se me fuera“, señaló la cantante nacional en conversación con Julio César Rodríguez.

En esa misma línea, reconoció que con una pérdida de este tipo “se te derrumba todo, aparte a mí nunca se me había muerto alguien tan importante, que de verdad me golpeara la vida. Entonces, nadie te enseña ni dice cómo va a ser o cómo tienes que enfrentarlo”.

“Hasta el día que me muera voy a sentir esa nostalgia que me falta mi papá. El día de mañana me faltará mi mamá también, es la ley de la vida. Pero sí hoy día estoy mucho mejor que antes, ya viví un proceso en que pasé por todas las etapas que te puedes imaginar, desde no saber qué hacer con mi vida hasta un día pensé que me iba a morir”, confesó.

La artista indicó que se tomó el tiempo para vivir su duelo con tranquilidad, y entre eso pausar temporalmente su carrera musical. “Tenía la posibilidad de mandar a la mierda todo, porque esto es más importante y nunca vas a ser la misma después de este tipo de situaciones, nunca“, recalcó.

“Yo no sabía lo que significaba realmente la muerte, hasta que lo viví. Y lo lindo de esto, que me imagino que no todas las experiencias pueden ser iguales, es que a mí la muerte de mi papá me liberó absolutamente”, agregó.

Asimismo, dice que siente la presencia de su papá en todo momento. Incluso, contó una anécdota reciente cuando se encontraba junto a una amiga en una cafetería, cuando de pronto sintió que algo extraño pasaba.

“Le dije a mi amiga ‘yo sé que él está acá, te juro que lo siento’. Se prende mi celular y aparece una foto de mi papá en el widget y antes tenía otra foto“, comentó.

“En eso, no tenía mucha conexión y me conecté al WiFi de la cafetería. Empecé a buscar la red y me aparecía una que se llamaba ‘Tu papá que te ama’, y mi amiga quedó como en shock. Heavy”, relató.

“Estos son los pequeños detalles que son confirmaciones de que él está y con eso soy la persona más feliz del mundo. O sea, obviamente me hace falta y daría todo por un solo abrazo, uno. Pero tengo todo esto y se lo agradezco“, cerró la intérprete visiblemente emocionada, siendo contenida por Rodríguez.

Revisa el momento acá.