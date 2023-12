Daniela Castillo confesó su mayor miedo durante su embarazo: “Esa herida estaba ahí”

Daniela Castillo es una de las invitadas al capítulo de este viernes de Podemos Hablar (PH), programa en el que la cantante transparentó algunas de las reflexiones más profundas que ha tenido durante su embarazo.

“Yo soy adoptada, feliz con mi familia siempre. A mí me confundía y me costó mucho llegar a la herida que yo tenía con la maternidad, porque tenía dos papás que adoraba con mi vida, pero me daba cuenta de que tenía un tema muy fuerte con el rechazo y con el tema del abandono, y nunca lo traté”, fue parte de lo que dijo.

En esa línea, indicó que lo anterior tuvo repercusiones en su actual embarazo: “Se me fue presentando mucho en la vida, hasta que en un momento me enfrenté muy cara a cara con la maternidad y me di cuenta de que esa herida estaba ahí“.

El miedo de Daniela Castillo

Según contó Castillo, “tenía mucho miedo a fallar como mujer, como mamá, tenía mucho miedo a sentir ese abandono en carne propia; se activaron muchas cosas“.

Y aunque ella tenía una vida feliz junto a sus padres, había algo en el fondo que la afectaba: “Yo juraba que eso estaba súper resuelto porque yo era feliz en mi vida y para mí era un motivo de orgullo ser adoptada, me encantaba mi familia, me encantaban mis papás”, señaló.

Sin embargo, esto no la derribó y muy por el contrario, sirvió de señal para buscar ayuda: “Cuando entramos en pandemia dije ‘¡ya! Este es el momento de empezar una terapia profunda que había postergado durante mucho tiempo'”.

