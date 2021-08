La cantante nacional Daniela Castillo, informó este viernes que su padre murió luego de contagiarse con coronavirus a sus 95 años. Un lamentable suceso que fue anunciado por la artista a través de Instagram, misma plataforma que utilizó para pedirle a sus seguidores que oraran por su salud.

A una semana de la última publicación en torno a su padre, Castillo indicó que “hoy partió mi Papo. Descansa amado Papo. Te lo mereces”. Una noticia que conmovió a sus fans, provocando que utilizaran la última fotografía de su cuenta para comentarle mensajes de apoyo en este difícil momento personal.

Horas después de anunciado su deceso, la cantante de 37 años compartió nuevamente una imagen con su papá a través de las historias de Instagram.

En la captura escribió: “Te amo por siempre Papo. Nos volveremos a encontrar…”.

Lee también: Jennifer Aniston respondió a críticas por cortar relación con amigos que se negaron a vacunarse contra el COVID-19

Cabe señalar que la artista estaba hace varias semanas viviendo una complicada situación, luego que su mamá y papá contrajeran el COVID-19. Su madre, de 86 años, fue la primera de salir de la cuarentena y recuperar su estado de salud. Situación diferente que enfrentó su papá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Castillo (@danicastillomusica)

El pasado miércoles entregó detalles sobre lo que estaba viviendo. “Para toda la gente que me ha preguntado cómo está mi papo. Él sigue evolucionando. Lento, pero evolucionando. Para los que no saben por qué he posteado algunas cadenas de oración, él se contagió hace dos semanas de COVID, lamentablemente también cayó mi mamá”, dijo entonces.

“Él tiene 95 años y ha sido durísimo estar lejos de él. Ha sido durísimo no poder acompañarlo en este proceso, pero le agradezco a todos por estar presente en esta cadena de oración. Sinceramente les agradezco. De todo corazón”, sostuvo entonces la cantante en una publicación en Instagram.

Lee también: Javiera Díaz de Valdés lamenta muerte de su esposo: “Me cuesta creer que dejaste este mundo tan brutal e intensamente”