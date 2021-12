La cantante chilena Daniela Castillo se coronó como la gran ganadora de la primera temporada del programa de Chilevisión ¿Quién es la Máscara? con su personaje Muñeca. De esa manera, la artista se llevó el gran premio de $10 millones y logró sortear las dudas de los investigadores, quienes en alguna ocasión dijeron su nombre pero siempre mantuvieron dudas respecto de quién estaba tras el traje.

Según contó Castillo en conversación con Página 7, al momento de recibir el corpóreo sintió algo “mágico”, aunque al comienzo no sabía cómo encaminaría su participación en la competencia. “Siempre me imaginé a una niña y eso fue lo mágico que se fue dando, que esa niña se fue transformando en lo que yo era cuando chica“, dijo.

“Sentí que iba a poder jugar, reírme, de hacer cosas que quizá no había tenido la oportunidad de hacer antes. Muñeca me permitió revivir la niñez. Recurrí a un espacio de mi vida muy lindo que quizá tenía muy olvidado”, agregó la cantante.

Pero tal como se mencionó anteriormente, en algunas ocasiones fue Cristián Riquelme quien se la jugó por Daniela Castillo como la persona que utilizaba el traje de Muñeca, pero finalmente esa teoría fue cambiando con el pasar de los capítulos. Aún así, la artista logró posicionarse por sobre Rata, que correspondía a Jean Philippe Cretton, y Cigüeña, personificada por Natalia Cuevas.

Para despistar a los investigadores, la flamante ganadora dio a conocer las claves que utilizó durante el programa. Según reveló, su estrategia constó en “sacar una personalidad que no es la que uno más muestra. Yo traté de cambiar la voz, de no siempre cantar bien, si no de darle personalidad en cada una de las canciones”.

Una de las gracias de ¿Quién es la Máscara? es mantener bien guardado el secreto de cuáles son los famosos que están participando. Al respecto, Daniela admitió que “fue súper difícil guardar el secreto. Yo lo único que quería era contarle a todo el mundo. Nunca me había tocado hacer algo tan en secreto. A la primera persona que le conté fue a mi marido y desde el minuto uno me apoyó 100%. No se lo dijo a nadie y fue un secreto entre los dos”.

Al mismo tiempo, la artista admitió que “la primera persona que le conté, antes que terminara el programa, fue a mi mamá porque me había descubierto un poco”.

Finalmente, esclareció que aún no sabe en qué utilizará los $10 millones de premio, pero sí tiene definido que parte de esto será para saldar algunas deudas. “Todo el mundo artístico, que es mi caso, estuvimos parados durante muchos meses, donde fue difícil sortear la pandemia. Y cuando se estaba abriendo todo, me pasó algo personal bastante complicado”, aseguró haciendo referencia a la lamentable muerte de su padre.

“Tuve que dejar todo de lado y ese premio me viene bastante bien. Iré pensando en cómo gastarlo, además de pagar deudas“, concluyó.