Daniela Castillo publicó sincera reflexión sobre su embarazo: “Siento que he aprendido tanto”

Daniela Castillo publicó una sincera reflexión en su cuenta de Instagram a semanas de dar a luz a su hijo Matteo y compartió una sesión de fotos mostrando el crecimiento de su vientre.

La cantante celebró su baby shower hace unas semanas y fue en esa instancia donde reveló el nombre de su retoño.

¿Qué dijo Daniela?

La cantante, quien recalcó que quedan sólo semanas para dar la bienvenida a su hijo, señaló: “Sólo puedo sentirme agradecida por tanto amor recibido. El embarazo y el proyecto de ser mamá es súper desafiante y loco”.

En esa misma línea, agregó: “Siento que he aprendido tanto y que he soltado tantas cosas, que sólo estando embarazada te invita a hacerlo.”

Además, Castillo se sinceró respecto de los retos que dejó el embarazo: “No todos los días son fáciles (…) Hay días en que te miras al espejo con ternura y amor y otros en que te desconoces y te abruma el descontrol de tu cuerpo”.

La artista también se refirió al cambio emocional y hormonal de la gestación y cómo influyó en su vida: “Me rendí ante la grandeza del embarazo, dar vida, hacerla crecer en tu propio cuerpo y decidí disfrutar de todo: Lo hermoso y lo que da miedo”.

Emotivas palabras para su esposo

Castillo valoró el apoyo de su familia y amigos y dedicó unas emotivas palabras a su esposo, Luca Monacci: “Quiero dedicar este gran momento a quien ha estado a la par conmigo en cada momento: Al amor de mi vida”, señaló.

Además, la cantante destacó el rol que su pareja cumplió: “Jamás olvidaré cómo has sido conmigo durante todo este tiempo. Cómo me has cuidado, alimentado, tranquilizado en momentos de estrés”, señaló.

Finalmente, la cantante aseguró: “Sé que serás el mejor papá que Matteo pueda tener. Te amo”

Revisa la publicación de Instagram:

