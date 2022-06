Daniela Castillo se defendió de ataques: Fans la vincularon con “traición” a Mon Laferte al llegar a México

Una polémica se armó en redes sociales, luego de la entrevista que dio Mon Laferte esta semana, en la que habló de sus inicios y compartió anécdotas de su llegada a México. Pero una de las cosas que tomó vuelo entre sus seguidores fue su relato sobre una amiga que le habría cerrado la puerta al desembarcar en ese país.

De acuerdo a la artista, todo estaba planeado para alojarse en la casa de ella en su primer día en Ciudad de México, pero en el último momento le dijo que no, por lo que se quedó en la calle. Sus fans rápidamente sacaron cálculos y apuntaron hacia una ex compañera en Rojo, Fama Contrafama como la autora de la “traición”: Daniela Castillo.

Tras esto, la propia cantante negó la vinculación en la misma zona de comentarios de TikTok, donde se generó la controversia.

“No era yo”, escribió en un primer mensaje la intérprete de Estabas Ahí y Trampa de Cristal.

Posteriormente, detalló que “después sí vivimos juntas, cuando ambas nos separamos”.

¿Pero qué dijo Monserrat Bustamante? “Yo me vine a la vida, sin tener trabajo ni nada”, contó. “No conocía a nadie, solo tenía a una amiga chilena que se había venido a vivir poquito tiempo antes que yo“, sinceró en la entrevista con el animador Yordi Rosado.

Es esta persona, de quien no reveló su nombre, la que le habría ofrecido alojamiento, pero “al final no pudo porque se había peleado con su pareja, tuvo problemas, entonces me quedé en la calle”.

“El día que llegué la llamé desde un teléfono público. Le dije: ‘Oye, ya llegué’ y ella me respondió: ‘No te puedo recibir’. Fue horrible”, narró.

Daniela Castillo y Monserrat Bustamante tuvieron un pública amistad en su tiempo en el programa y se supo que ambas vivieron por un tiempo juntas en México, hasta que la primera decidió volver a Chile.

Revisa parte de la entrevista acá: