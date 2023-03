“Si sólo leyera un poco…”: Daniela Castro apuntó contra Antonia Larraín por controversia sobre The Whale

La ex Discípulo del Chef no guardó silencio ante la creciente polémica que originó la influencer, quien criticó que la película no fuese protagonizada por un actor con obesidad mórbida. "Su verdad infundada es la única que vale y todos somos giles", fue parte de lo que escribió Castro al respecto.