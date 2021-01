“Primero, quiero pedir disculpas a todas esas personas que se pudieron sentir ofendidas con mi opinión”.

Con esas palabras parte disculpándose Daniela Castro, quien se vio en vuelta en polémica donde fue calificada de “gordofóbica” tras cuestionar el body positive, específicamente por haber indicado que el término “está super manoseado” y que “lo usan como excusa”.

Debido a estas palabras, la ganadora de Masterchef Chile fue duramente criticada. “El cuerpo y la mente se cuidan, cuando los cuidas los amas. Es así de simple”, dijo también en la oportunidad, junto con agregar que sirve “para conformarnos sin hacer esfuerzos por quienes queremos y podemos ser“.

Ante esta situación decidió aclarar sus dichos a través de su cuenta de Instagram: “Después de reflexionar sobre este tema y las reacciones que mis comentarios provocaron, quiero pedir disculpas si me equivoqué y no especifiqué que estas se trataron por lo que yo estoy viviendo con mi cuerpo, mis cambios y mi historia”.

Lee también: “La bendición más grande”: Cota Castelblanco mostró por primera vez el rostro de su bebé

“No me expliqué bien y reaccioné impulsivamente al ver que alguien del público hablaba de mi y concluía que yo no tenía problemas“, agregó la influencer.

Junto a esto, continuó indicando que “fue la rabia e impotencia de que alguien estuviera hablando de mí con autoridad y analizándome” y “haciendo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella”.

Finalmente, Castro concluyó que “muy mal meter a todas y todos en el mismo saco, generalizar por la desinformación de una. Por eso mis disculpas, ustedes no tienen la culpa de mi mala expresión cuando mi enojo era con una persona puntual”.