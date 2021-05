Daniela Castro compartió una curiosa anécdota con sus seguidores en redes sociales. La chef relató en una storie de Instagram por qué terminó discutiendo en la calle con un taxista en Santiago.

Según contó en el video, todo comenzó porque “soy peleadora porque soy super justiciera“.

“Estaba saliendo del estacionamiento y le iba a dar plata a un señor que no era de los ‘estacionadores’ pro, estaba con su pañito. Y atrás el taxista me tocaba y tocaba la bocina y me decía apúrate”, narró la influencer.

En ese momento, “le dije: ‘señor, es que me esta apurando’, (y el trabajador le dijo) ‘no importa, deme después la plata’”.

“Pasó el taxista al lado mío. Paré, porque soy choriza, lo miré y le dije ‘¡señor! Le iba a dar plata al tío del estacionamiento y ahora por su culpa no le voy a poder dar. ¿Le va a dar plata usted?”, lo increpó.

“Y yo peleando, gritándole, y el taxista déjeme trabajar. Así que por eso estaba peleando”, concluyó.

Junto a los videos de las stories, también agregó un cuadro de texto que decía “quería darle plata al señor ‘estacionador’, pero el taxista egoísta peleaba”.