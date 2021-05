La actriz nacional y representante chilena en Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, continúa asombrando con su gran desplante y belleza sobre la pasarela del certamen.

Luego de lucirse con el traje típico inspirado en La Pincoya, ahora completó el desafío del desfile con traje de baño de marca Ema Savahl.

Tal fue el encanto que desbordó en su paso, que la propia página de Twitter de Miss Universo compartió su momento.

“Work it, Chile”, dice la publicación junto al video de Nicolás usando un traje de baño celeste con brillos, junto a un tapado de color turquesa.

Este desfile es parte de la competencia preliminar del concurso. Y será el próximo 16 de mayo cuando se dará el esperado resultado de quién resultará ganadora en el famoso certamen.

Work it, Chile! We're absolutely loving these @EmaSavahl swimsuits 😍 Watch the 69th MISS UNIVERSE Preliminary Competition, LIVE! Vote for your favorite delegate at https://t.co/isjijntrRM pic.twitter.com/uXAs6l013m — Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

Las redes sociales no quedaron ajenas ante la participación de Daniela Nicolás. Chilenos y chilenas están atentas a cada paso de la joven de 28 años, quien ha logrado destacarse entre sus compañeras y además de crear lazos con ellas.

Disfruta cada momento y lo transmite, bella e increíblemente carismática 🇨🇱❤️ — Sandra Kings (@Sandra_Kings) May 15, 2021

Daniela no es alta, sus armas son otras, actitud, drama, pasión, empatia… amada, lejos la mejor en años…@DanielaNicolas — Ro Alvarez A. (@Ro_Alvarez49) May 15, 2021

Hermosa!!! Ame su actitud.. como disfruta esto! — Lita (@Les_Lita) May 14, 2021

Vamos @DanielaNicolas Todo 🇨🇱 te apoya!!!! — Daniela Ramírez (@DanielaRamirezA) May 15, 2021

Daniela's energy is incredible, she made a difference, she felt happy and was able to transmit her happiness through the screen, she is a wonderful woman👑🇨🇱 — Jovany (Sip It🥤) (@jiovystv) May 15, 2021

A través de historias en su Instagram, Nicolás respondió a sus seguidores que le consultaron por qué fue la única en usar un traje de baño completo. Dijo que “cada una podía elegir lo que quisiera, y yo elegí traje de baño completo. Me encanta, es mi favorito, y mientras yo me sienta cómoda… eso es lo que importa“.

Durante su participación preliminar, la representante chilena también utilizó un vestido de gala. En esta ocasión, escogió uno negro con brillantes que tenía movimiento en sus mangas y zonas transparentes en sus caderas.