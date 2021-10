En las últimas horas, la actriz nacional, Daniela Nicolás, impactó a sus seguidores en las redes sociales luego de contar que estuvo hospitalizada luego de sufrir una crisis de su enfermedad.

La noticia la dio a conocer este martes 12 de octubre, fecha en la que se conmemoró el día mundial de la artritis reumatoide, con una serie de fotografías en una publicación en su cuenta de Instagram, con la que quiso “sensibilizar a la comunidad sobre este padecimiento y brindar apoyo a pacientes y sus familias”.

En 2018, Nicolás reveló que todo partió cuando le diagnosticaron la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que después terminó en una artritis reumatoide, la misma que recientemente la mantuvo hospitalizada.

“Estas fotos son de las últimas dos semanas, en la clínica hospitalizada por una crisis de mi enfermedad. Días con mejor cara, otros no tanto, pero siempre optimista, acompañada, con un grupo médico increíble en los que con un buen tratamiento y rehabilitación he avanzado a pasos gigantes”, detalló la ex miss Chile.

Aunque Nicolás valoró el hecho de contar con un tratamiento para su artritis, criticó el sistema de salud en Chile al decir que “nos falta mucho para que todas la enfermedades reumatológicas estén cubiertas por el GES o la Ley Ricarte Soto” y agregó que “seguiremos trabajando duro para que en el futuro todos podamos acceder a tratamientos del más alto estándar a bajo costo, y sobre todo ayudar y aportar mi granito de arena a que personas con este tipo de enfermedades se sientan acompañadas, entendidas y sobre todo aceptadas”.

Finalmente, la actriz confesó que “había querido mantener estos días de forma reservada, pero días como este es importante mostrar la realidad de millones de pacientes a nivel mundial y qué mejor que contar mi propia experiencia” y concluyó con que “aquí voy a estar siempre para ustedes”.

Mira la publicación a continuación: