A pocas horas del resultado de la competencia internacional Miss Universo, la actriz y representante chilena en el certamen, Daniela Nicolás (28), continúa asombrando con su gran desplante.

La modelo está en la etapa preliminar de Miss Universo y su presencia no ha pasado desapercibida. Sus icónicos looks han marcado tendencia, de hecho, fue la única concursante en pasar por la pasarela con un traje de baño completo.

Asimismo, ha desfilado con distintos vestidos para distintas ocasiones. Además, lució una tenida inspirado en La Pincoya, la leyenda chilota que cuenta la historia de una mujer hermosa que a través de su danza augura buena o mala suerte en el trabajo de los pescadores.

“Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni a lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Para mí esa es la forma de llegar lejos y ser exitoso, jamás voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto”, aseguró la representante chilena a través de sus redes sociales.

Las redes sociales no han quedado ajenas ante la participación de Daniela Nicolás, pero ¿quién se quedará con la corona? Las personas están atentas a la competencia que culminará este domingo 16 de mayo.

En tanto, mira aquí los looks de Daniela Nicolás en Miss Universo:

Work it, Chile! We're absolutely loving these @EmaSavahl swimsuits 😍

Watch the 69th MISS UNIVERSE Preliminary Competition, LIVE! Vote for your favorite delegate at https://t.co/isjijntrRM pic.twitter.com/uXAs6l013m

— Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021