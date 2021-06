La Miss Universo Chile, Daniela Nicolás, durante su reciente participación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, dio a conocer una potente revelación relacionada a la magia negra.

Según contó la ex participante de Miss Universo 2021, “me hicieron magia negra cuando estaba grabando (la teleserie) Gemelas en Chilevisión. Me empecé a sentir muy mal y me empezaron a pasar cosas muy raras“, dijo.

En detalle, explicó que “cuando estaba durmiendo me despertaba con voces, y me acuerdo una mañana que llego al set y le cuento a Julio Milostich (actor), y le digo estoy loca, me desperté con una voz llamándome. A la hora después me llama mi papá y me dijo que se había muerto mi perro. Después vuelvo a sentir esto y se había muerto otra persona cercana a mí”, añadió.

“Me empezaron a pasar cosas muy raras y yo soy cero perceptiva”, señaló.

Posteriormente, “una compañera de trabajo me dice ‘Dani, fui a ver una vidente y efectivamente me dijo que necesitaba hablar contigo gratis y que la llames urgente'”. Por lo tanto, “fui a verla y efectivamente me cobró nada, fue solamente porque me quería ayudar, y empezamos a atar muchas cosas, y me ayudó y de ahí nunca más sentí nada”.

“De hecho me sentía mal y nada, nunca más nada, me mejoré”, concluyó.

Finalmente, la actriz aseguró que la vidente en ese entonces dio el nombre de la supuesta persona responsable del suceso, y que sería “alguien que sí conozco”, sostuvo Nicolás.

“No me atreví (a encararlo/a), me dio miedo porque hacer eso podía significar quizás correr un riesgo mayor en caso de que esto haya sido verdad”, añadió. Concluyó con que esta persona es “del mundo televisivo”.