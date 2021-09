Este 2021, Daniela Nicolás fue la encargada de representar a Chile en Miss Universo. Aunque no logró coronarse como la triunfadora del certamen de belleza, la actriz recibió halagos, aunque también duros mensajes por su participación, los que se enfocaron principalmente en la enfermedad que padece.

En conversación con el actor Julio Jung, quien fuera candidata a quedarse con la corona señaló que esta competencia debería continuar “siempre y cuando se empiece a valorar lo que se está hablando ahora, dejar los estereotipos de belleza que nosotros mismos creamos. Si eres alta, delgada, más gordita, da lo mismo”,

“Estamos en una época en la que buscamos mujeres empoderadas, que tengan mensajes, líderes”, precisó sobre esto la actriz, agregando que “si el Miss Universo se enfoca hacia ese lado del empoderamiento femenino, de todas maneras tiene que seguir”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Nicolás (@danielanicolas)

Los duros mensajes que recibió Daniela Nicolás

Si bien la estudiante de periodismo reconoció que su experiencia en Miss Universo “fue muy bonita”, no todo fue bueno para ella. Y es que en medio de la competencia recibió duros mensajes en redes sociales.

Según explicó en la conversación con Jung, estas palabras se orientaron a reparar en la artritis reumatoide que padece, la que fue le diagnosticada en el 2015.

“Me llegaron mensajes atroces. Pero también no se esconda detrás de las pantallas. Si piensa eso, dígamelo a la cara cuando me vea en la calle”, comenzó explicando Daniela sobre este tema.

Refiriéndose a los escritos que recibió, comentó: “Me llegó uno que decía ‘¿cómo se te ocurre ir a representar a nuestro país si eres coja, estúpida?”.

Sobre aquello, dijo que se lo enviaron “porque tengo una enfermedad que me produce problemas para caminar. Entonces soy una estúpida porque cómo se me ocurre representar a mi país en una pasarela donde no puedo caminar bien”.

Asimismo, señaló que en otros escritos quedaron demostrados los malos deseos que tenían contra ella. “O que ojalá mi enfermedad me dejé postrada pronto. Y, de hecho, ese lo subí”, culminó diciendo Daniela Nicolás.