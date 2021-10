La modelo y actriz chilena Daniela Nicolás sigue sumando hitos en su carrera. A sus 29 años ya ha logrado un reconocimiento relevante tras su participación en diversas teleseries, así como también, con su posterior coronación como Miss Universo Chile 2020, que la llevó a representar al país en el concurso de belleza de alcance internacional.

Daniela se ha posicionado como una importante figura en las redes sociales. Hoy por hoy, ostenta más de 687 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde suele compartir producidas sesiones de fotos, así como también algunos momentos más cotidianos de su vida.

La oriunda de Copiapó comunicó a través de una publicación en esta misma plataforma que fue nominada en la categoría Infleuncer latina del año en los E! People’s Choice Awards. Junto a esta noticia, la modelo expresó su enorme conmoción por aquello.

Nicolás escribió en el post que “¡Todavía no logro asimilarlo! Ser la única chilena nominada es un honor en el que no hay palabras que puedan describir lo que siento en este minuto”, relatando que “cuando me llamaron para contarme de esta tremenda nominación pensé que se habían equivocado de Daniela y me dijeron que estaba elegida hace mucho tiempo”.

Finalmente, la Miss Universo Chile 2020 detalló que “me cuentan que las razones de mi nominación es por el trabajo que realizo en mis redes sociales para visibilizar enfermedades autoinmunes y crónicas en Latinoamérica, por ser yo misma, por no tener miedo a ser diferente y a mostrarme tal cual soy. En ese momento lloré. La emoción se apoderó de mí por el solo hecho de pensar que todo vale la pena”.

Revisa el post de Daniela Nicolás