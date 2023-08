Daniela Nicolás reveló insólito accidente que la mandó directo al quirófano: “No pensé que era para tanto”

La actriz y modelo Daniela Nicolás, quien hace unos días celebró su titulación de la carrera de Periodismo, reveló una compleja situación de salud que vivió durante este año.

Se trata de una fractura de costilla que sufrió de una manera bastante particular y por la que debió ser operada en una clínica de la capital.

Todo partió cuando Nicolás sufriera un accidente durante un ensayo para un programa de baile, lo que la obligó a abandonar la competencia. Sin embargo, cuatro meses después ocurrió el delicado percance.

“Fue al día siguiente de defender el marco (teórico), el 27 de junio, que nos juntamos con unas amigas a celebrar, un almuerzo, ellas muy tiernas me tenían un regalito“, contextualizó.

Todo iba bien, hasta que llegó un amigo y la saludó con un fuerte abrazo. “Cuando me abrazó esa costilla murió y me tuvieron que operar”, contó en entrevista con LUN.

“No pensé que era para tanto”

Si bien al comienzo no tomó este hecho con tanta gravedad, con el paso de los minutos el dolor fue creciendo más y más. “En ese momento me empecé a reír, yo no pensé que era para tanto, que era dolor no más y mi amigo que es doctor me examinó y me dijo que debíamos ir a urgencias”, relató la ex Miss Chile.

“La costilla nunca pegó bien, estuve todos estos meses con harto dolor, yendo al doctor viendo qué se podía hacer”, agregó.

A raíz de esto, Daniela debió ingresar al quirófano en la primera semana de julio, donde le “sacaron el pedazo fracturado de costilla. Tuve reposo, pero no absoluto. Debía moverme igual, intentar caminar”.

“Fue heavy, porque ya para lavarme el pelo debía levantar los brazos y el dolor me recordaba que tenía un pedazo menos de costilla”, contó la joven, agregando “ahora tengo una linda cicatriz cerca del estómago, por el costado izquierdo, obligada a ponerme la mano encima para las fotos”.