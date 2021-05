La representante de Chile para Miss Universo, Daniela Nicolás, ya se encuentra realizando los últimos detalles para su presentación en la última noche del certamen internacional de belleza que dio lugar en Miami, Estados Unidos.

La actual Miss Chile ya desfiló con su deslumbrante traje típico, inspirado en la leyenda de la Pincoya, y también lo hizo en traje de baño, donde destacó por ser la única participante en no desfilar con un traje de dos piezas.

Tras sus icónicas presentaciones, la chilena ha logrado posicionarse como una de las latinas favoritas para ganar la corona. Así lo dejaron ver sus compañeras del certamen, quienes en una entrevista a Telemundo, la eligieron como la ganadora del concurso.

Lee también: Miss Universo: Daniela Nicolás se posiciona entre las 10 favoritas para quedarse con la corona

“Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí, quedé impactada igual, creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar”, expresó la actriz en sus stories de Instagram.

“Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada”, añadió la chilena.

Para conocer el resultado del certamen de belleza, donde compiten representantes de 74 países alrededor del mundo, se puede sintonizar la transmisión de TNT (doblado al español) y TNT Series (en inglés) a partir de las 20:00 horas.

Cabe destacar que de acuerdo al especialista en belleza, Osmel Sousa, reconocido “Zar de la Belleza”, Daniela tiene el potencial para convertirse en la segunda Miss Universo chilena, tras el triunfo de Cecilia Bolocco en 1987.