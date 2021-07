Luego de la muerte de Javiera Suárez en 2019, el doctor Cristián Arriagada (41) optó por el hermetismo de su vida privada, pero en los últimos días se dio a conocer la supuesta relación que mantuvo con Daniela Nicolás, actriz de 29 años y representante de Chile en el reciente Miss Universo 2021.

La implicada, en conversación con Las Últimas Noticias, aclaró la situación y confirmó que ambos empezaron a salir a mediados del 2020 pero que su relación finalizó en mayo de 2021.

En específico, dijo que terminaron “hace como tres meses” porque “estábamos en momentos complicados para cada uno no más, cada uno tenía muchas cosas que hacer y no se nos estaban dando bien los tiempos. Estábamos los dos metidos en muchas cosas y nos faltaba tiempo”.

Explicó que “nos conocimos por amigos en común” y que el amor surgió porque “teníamos buena onda y nos llevábamos bien”. Asimismo, describió la relación como una experiencia “bacán”, pero que ahora no hay “ninguna” posibilidad de volver.

Respecto de los rumores de su romance, la actriz señaló que no sabe de dónde se filtró todo, ya que “el tiempo que estuvimos siempre tuvimos cuidado, nos preocupamos de que fuera algo reservado”.

Por su parte, el médico cirujano descartó referirse a este hecho y agradeció el contacto por parte del diario, “pero no hago comentarios sobre mi vida privada. No es de mala onda ni de pesado, pero considero que hay un límite y eso es mi vida privada”, dijo.

Nicolás se refirió además a su actual estado de salud, detallando que no está pasando por un buen momento debido a la artritis reumatoide que padece y que se agudizó ante el estrés que enfrentó en el certamen de belleza.

“Cuando volví, me levanté de la cama y la rodilla no me respondió, me asusté porque generalmente despierto con dolor, pero nunca me había pasado esto. Ando con unas rodilleras con fierros en las dos rodillas para darme soporte y no caerme. Tengo mucho dolor“, contó la actriz.

Manifestó que actualmente tiene su mano inflamada, por lo que “me tengo que infiltrar. Estoy con harta inflamación y llena de exámenes”.

“Mi doctor me dijo que podía pasar esto. Pero ha sido duro. Ha sido bien difícil el último tiempo, la verdad“, concluyó Daniela.