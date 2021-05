Daniela Nicolás compartió en su cuenta de Instagram el mensaje que recibió de una usuaria de la misma red social, quien la insultó por su aspecto.

La actriz que representó a Chile en el concurso Miss Universo publicó en una storie en la que dejó registro de las palabras de una persona que le dejo una nada agradable dedicatoria.

“Tiesa, pareces vieja con artritis, ojalá te quedes postrada luego, rucia barbie, más falas que beso de suegra“, le escribieron.

Ante esto, la también modelo replicó “sólo quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar día a día. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuantos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo”.

“Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer“, cuestionó la intérprete conocida por la teleserie Gemelas de Chilevisión, entre otras producciones nacionales.

Finalmente, se despidió recordando “que no se les olvide que somos personas”.

Las aspiraciones de Daniela Nicolás de llegar a las instancias finales de la competencia se vieron truncadas cuando no quedó seleccionada en el Top 21 del Miss Universo