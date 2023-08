Fue sin intención: El particular gesto de cariño por el que Daniela Nicolás fue operada de urgencia

La actriz Daniela Nicolás, recientemente fue sometida a una importante operación tras un afectuoso abrazo recibido por parte de un amigo.

Según lo comentado por la ex Miss Chile, inicialmente se habría fracturado la costilla mientras participaba en los ensayos del programa de “Aquí se Baila”, lo que la llevó a quedar fuera del espacio. Durante el transcurso de los meses los médicos indicaron a Daniela una mejoría a pesar de seguir con molestias.

Pasó el tiempo y la estudiante de periodismo se dedicó de lleno a ellos para rendir su defensa de título universitario, lo cual resultó de manera exitosa. Para conmemorar el momento, Daniela quiso celebrar junto a sus amigas y amigos, situación que llevó al curioso accidente.

¿Qué le ocurrió a Daniela?

En conversaciones con LUN, la actriz comentó que durante la celebración un amigo de ella la abrazo para felicitarla y fue ahí donde ocurrió una nueva fractura de la costilla de Daniela. “Cuando me abrazó, esa costilla murió y me tuvieron que operar”.

Luego agregó “en ese momento nos empezamos a reír, yo no pensé que era para tanto, que era dolor no más y mi amigo, que es doctor, me examinó y me dijo que debíamos ir a urgencias”.

La actriz comentó que fue una situación tragicómica y escuchó la voz de alerta de su amigo para acudir a un centro médico. “El es doctor así que era el mas que entendía esto, no fue su culpa. Yo estaba en el box de la clínica esperando que me atendieran y mi amigo me dice: Bueno, nos fracturamos y eso me dio otro ataque de risa”.

