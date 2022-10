Daniela Nicolás se lució como traductora en concierto de André Rieu en Chile: “Fue tremenda experiencia”

La actriz y ex Miss Chile, Daniela Nicolás, se lució este martes como traductora en el primero de los cuatro conciertos agendados por el director de orquesta, André Rieu, en Movistar Arena.

Luciendo un vestido rojo, Nicolás se instaló en la esquina derecha del escenario por casi dos horas. “Estoy demasiado emocionada, soy fanática de la orquesta así que haber tenido esta oportunidad es para morirse de emoción”, expresó en sus historias de Instagram.

Según registros que compartió la propia intérprete, se observa cómo la artista generó el nexo entre público y el director de orquesta durante algunos momentos de la noche.

En conversación con Las Últimas Noticias, contó cómo se generó esta invitación para formar parte de las fechas del compositor neerlandés en Chile. “Me llamaron por teléfono y me dijeron que André Rieu y su orquesta Johan Strauss necesitan un traductor y te quieren a ti“, indicó.

“Estuve viendo unos videos de cómo era la dinámica en otro concierto entre el traductor y André Rieu y era bien distendida. Así que dije que obvio que sí”, agregó.

Respecto a su rol durante el recital, la modelo detalló que “tuve la mejor vista: yo estaba en una sillita, me sentaba y me paraba cuando André hablaba y se quería comunicar con el público. El Movistar Arena estaba lleno. Fue tremenda experiencia“.

Consultada sobre cómo aprendió inglés, la actriz indicó que fue gracias a la base que tuvo durante la etapa escolar en Copiapó y un curso intensivo del idioma que tomó en Boston, Estados Unidos. “Alicia, mi profesora de inglés en la Scuola Italiana di Copiapó, estaría tan orgullosa”, afirmó.

“No me quedé ahí, porque me gusta aprender y, por ejemplo, cuando veo las series lo hago en inglés, con subtítulos igual, pero como no veo de lejos las escucho básicamente. Ahí voy practicando y aprendiendo más“, complementó.

