La actriz nacional, Daniela Ramírez se sumó a los cuestionamientos por las declaraciones de la candidata a constituyente por el distrito 9, Yuyuniz Navas, en el programa Aquí se Debate de CNN Chile.

Cabe recordar que la candidata se encuentra en medio de la palestra por expresar que “desde mi intuición. Yo intuyo, y lo que siente mi cuerpo, es que este virus fue lanzado con un interés político y económico. (…) De China y del gobierno comunista”.

Además manifestó que Chile debiese “salirse” de la ONU, tal como otros países, aunque cuando fue consultada por este dato, no recordó ninguno. “La ONU en su minuto fue muy importante, pero hoy no lo es. Está ideologizada y no es un aporte”, dijo.

Lee también: Giovanna Grandón responde a dichos de Yuyuniz Navas por origen del COVID-19: “Ve mucha tele”

Tras ello, Ramírez se refirió a la situación que protagonizó Navas en CNN Chile. “A esta persona la conocí en (yoga) Bikram, con una necesidad imperiosa de pertenecer en redes sociales y farándulas varias. No había espíritu”, escribió la actriz en Instagram.

“Me llama enormemente la atención su capacidad ácida y barata de provocar y defender banderas retrógradas. No vote por ella, no sé cuál es su talento, pero empatía no tiene. Como influencer todo”, agregó.