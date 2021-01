La actriz chilena Daniela Vega continúa sumando logros internacionales en el mundo, luego que esta semana el prestigioso Festival de Cine de Sundance la confirmara como parte del jurado para la versión 2021.

La protagonista de Una mujer fantástica será una de las encargadas de seleccionar a la cinta ganadora en la categoría “Drama de cine mundial”, donde compartirá roles con la productora turca Zeynep Atakan y el cineasta e instalador de películas, Isaac Julien.

El director de programación del festival, Kim Yutani, destacó que “nuestros miembros del jurado han alcanzado un alto nivel de logros en sus campos individuales y pueden aportar su perspectiva única al proceso de análisis y evaluación de películas”.

Lee también: Muere a los 87 años el legendario periodista Larry King

El resto del jurado incluye a otros destacados nombres de la industria cinematográfica, como los directores Julie Dash y Joshua Oppenheimer, la actriz Cynthia Erivo y la documentalista Kim Longinotto.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete agradeció a Cinemachile, asociación encargada de posicionar a trabajos de cine y televisión en la industria internacional.

Cabe mencionar que este año, debido a la pandemia del COVID-19, la ceremonia se desarrollará de manera digital el próximo 2 de febrero. Las películas galardonadas estarán disponibles en el sitio web del festival para su visualización especial prolongada el día después de la premiación.

Thank you so much @cinemachile for this gift ❤️

Gracias @cinemachile por este regalo ❤️ https://t.co/Fm1D8xpHBo

— Daniela Vega (@danivega) January 22, 2021